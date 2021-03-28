مالية البرلمان تعلن تثبيت سعر الدولار بالموازنة: كتل تتحجج وتوقعات باستمرارها حتى مطلع الفجر

شفق نيوز / أكدت اللجنة المالية النيابية، عزمها على تمرير قانون الموازنة، في جلسة اليوم الأحد، بالرغم من تحجج كتل سياسية في محاولة لعرقلة انعقاد الجلسة.

وقال مقرر لجنة المالية النيابية أحمد الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية تتحجج بعدم الدخول إلى قاعة الجلسة للتصويت على قانون الموازنة".

وأضاف الصفار، أن "وزراء التخطيط والمالية والنفط مازالوا يوضحون بعض فقرات الموازنة لرؤساء الكتل السياسية، ومن ضمنها القروض الخارجية والمشاريع الاستثمارية وحصص المحافظات ودرجات الحذف والاستحداث".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية أكملت جميع مواد قانون الموازنة، ولم يبق سوى الاتفاق السياسي للتصويت على الموازنة في جلسة اليوم".

وبين الصفار، أن "اللجنة المالية عازمة على التصويت على قانون الموازنة العامة حتى واستمرت لساعات الفجر"، لافتا إلى أن "سعر صرف الدولار ثابت بقانون الموازنة".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد حددت التاسعة من مساء يوم الأحد، موعدا لانعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.