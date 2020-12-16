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مالية البرلمان تخصص 133 مليار دينار لتمويل الإنتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2020-12-16T17:07:55+0000
مالية البرلمان تخصص 133 مليار دينار لتمويل الإنتخابات العراقية

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري، يوم الأربعاء، اجتماعاً أكملت فيه مناقشاتها بشأن مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات، المقررة إجراؤها في حزيران المقبل.

وأتمت اللجنة مناقشة مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات، حيث قررت تمويل نفقات الانتخابات من الرصيد النقدي المدور لعام 2019 البالغ 133 مليار دينار إلى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من قانون الإدارة المالية.

ودعت اللجنة مرة اخرى الى عدم اللجوء الى سياسة الاقتراض لخطورتها على الاقتصاد العراقي، ثم رفعت مشروع القانون للتصويت عليه في جلسات مجلس النواب المقبلة.

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