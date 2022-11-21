مالك "اسيا سيل" يهاجم أحمد ملا طلال: ما نشرته أكاذيب وتلفيقات وغدا سأنشر الحقائق

شفق نيوز/ اتهمت شركة اسيا سيل للاتصالات، اليوم الاثنين، الإعلامي احمد ملا طلال بالحوار مع "مجرمين" مطلوبين للقضاء العراقي، متوعدة بنشر "حقائق" حول الموضوع.

ووصف رئيس مجلس إدارة شركة اسيا سيل للاتصالات في العراق فاروق مصطفى رسول في بيان نشره على موقع انستغرام وتابعته وكالة شفق نيوز إن ما اذاعة احمد ملا طلال في برنامجه التلفزيوني "أكاذيب وتلفيقات".

وذكر رسول؛ أن "يوم غد سيتم نشر حقائق حول حوار احمد ملا طلال مع محكومين بجرائم ثابتة عليهم حسب القانون العراقي".

وقدّم الإعلامي احمد ملا طلال أمس الأحد، حلقة خاصة اتهم فيها مالك شركة اسيا سيل فاروق مصطفى بدفع رشى للتهرب من الضرائب والحصول على رخصة 4G مقابل 100 مليون دولار لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي.