"مالكم كيف تحكمون".. السفير العراقي في لندن يرد على الخارجية البريطانية

شفق نيوز/ رد السفير العراقي في لندن جعفر الصدر، على منشور وزارة الخارجية البريطانية بشأن الأزمة الإيرانية-الإسرائيلية، معبراً عن اعتراضه على موقف بريطانيا تجاه الملف.

وجاء رد السفير جعفر محمد باقر الصدر، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" على منشور نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، تطرقت فيه إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني حول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

ونشرت وزارة الخارجية البريطانية في منشورها على "إكس" أن رئيس الوزراء البريطاني شدد على أهمية وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، معتبرًا أن هذه فرصة لتأمين استقرار الشرق الأوسط الذي تزداد الحاجة إليه.

وأضافت الوزارة أن "إيران لا يجب أن يُسمح لها بتطوير سلاح نووي، ويجب عليها العودة لطاولة المفاوضات والعمل نحو تسوية دائمة"، مشيرة إلى أن هذه هي الرسالة التي يبحث عنها رئيس الوزراء مع زعماء قمة الناتو.

في المقابل، كتب السفير العراقي محمد جعفر الصدر في رده: "ولكن الكيان الصهيوني يمتلك مئات القنابل النووية ويمارس إبادة جماعية وينتهك كل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، فلا مانع من ذلك؟ ما لكم كيف تحكمون؟"