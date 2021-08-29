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ماكرون يغرد بالعربية عن زيارته للكاظمية ببغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-08-29T11:00:15+0000
ماكرون يغرد بالعربية عن زيارته للكاظمية ببغداد

شفق نيوز/ غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاحج، عن زيارته الى منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس، معربا عن شكره على استقباله.

وكتب ماكرون على صفحته في "تويتر"، بالعربية قائلاً: "زرت مساء أمس الكاظمية، وهو مقام روحي هام لدى الطائفة الشيعية، للالتقاء بالشعب العراقي بجميع مكوناته.. شكرا على استقبالكم".

ورافق ماكرون ليلة امس السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته الى منطقة الكاظمية، التي تضم ضريح الامام موسى الكاظم، أحد الائمة الاثنى عشر لدى الملسمين الشيعة.

ووصل ماكرون ليلة الجمعة على راس وفد رفيع الى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون، كما زار اربيل والموصل اليوم الاحد.

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