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ماكرون يعلن دعمه لمبادرة الكاظمي للحوار ويحث القوى العراقية على التواصل

Category: سیاسة

Date: 2022-09-21T20:54:13+0000
ماكرون يعلن دعمه لمبادرة الكاظمي للحوار ويحث القوى العراقية على التواصل

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، دعمه لمبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للحوار لحل الأزمة السياسية الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ماكرون والكاظمي وذلك في إطار لقاءات الكاظمي الثنائية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات والصعد، والتباحث في عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، بمقدمتها الطاقة، والطاقة المتجددة، والاستثمار.

وبحث اللقاء ضرورة التحضير لعقد مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة، فضلاً عن دور العراق البارز في المنطقة، وجهوده في تعزيز الأمن فيها، عبر سياسة التهدئة، وتقريب وجهات النظر، وبما يعزز استقرار العراق والمنطقة وازدهار شعوبها.

وشهد اللقاء أيضاً مناقشة جهود الكاظمي في إيجاد منافذ لحل الأزمة السياسية الحالية، ومبادرة الحوار الوطني التي أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لها، مؤكداً على ضرورة حثّ القوى السياسية العراقية نحو التواصل والحوار ضمن العملية السياسية ورعاية الدستور، بحسب البيان.

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