ماكرون يصف مؤتمر "بغداد 2" بـ"الناجح": دعم سيادة العراق أمر بالغ الأهمية

شفق نيوز/ وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي انعقد مساء أمس في العاصمة الأردنية عمّان بأنه "ناجح".

جاء ذلك في مباحثات عقدها الرئيس الفرنسي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، وفقا لوسائل إعلام محلية أردنية.

وقال العاهل الأردني إن مباحثاته مع الرئيس الفرنسي تطرقت إلى التحديات في العراق وسوريا ولبنان، بالإضافة أيضا إلى القضية الفلسطينية، منوها إلى أن اهتمام ماكرون وتركيزه على القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة ساهما في دعم جهود التصدي لها بشكل كبير.

من جهته أثنى ماكرون على مؤتمر بغداد الثاني الذي اعتبره "ناجحا"، وقال "أثبت قدرتكم في وقت قصير على تنظيم حدث كهذا والدعوة له، والعمل على جمع كل هذه الدول حول طاولة الحوار بنفس الأجندة التي أطّرت النقاش حول قضايا المنطقة، ودعم سيادة العراق والتطلعات المستقبلية، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وعُقد مؤتمر "بغداد 2" مساء أمس الثلاثاء في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت، بعد دورة أولى أقيمت في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق.

وشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، شارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.