ماكرون يشيد بدور العراق الإقليمي والدولي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة

شفق نيوز/ التقى رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فرنسا، حيث أشاد الأخير بدور العراق الإقليمي والدولي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رشيد، التقى اليوم، بماكرون، في مدينة نيس الفرنسية، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأعرب رشيد، بحسب البيان، عن شكره للرئيس إيمانويل ماكرون على دعوة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، متمنيا لفرنسا وكوستاريكا النجاح في رعايتهما هذا المؤتمر.

وأكد رشيد، "الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين إلى مستويات أكثر تطورا، وتعزيز سبل التعاون وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين"، مشيرا إلى "أهمية التنسيق والعمل المشترك لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان أن "الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات والتوصيات التي ستصدر عنه بشأن حماية المحيطات والثروات المائية من التلوث، وتفعيل الالتزامات الدولية لمواجهة التغير المناخي والبيئي".

وبين أن "اللقاء جرى خلاله استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام".

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عمق العلاقات بين البلدين وحرص فرنسا الدائم على توطيدها، وتوسيع التعاون المتبادل، مشيرا إلى سعي بلاده لدعم العراق في جهوده لحماية أمنه واستقراره وسيادته.

وأشاد ماكرون بدور رئيس الجمهورية العراقي في تعزيز علاقات الصداقة مع بلاده، مثمنا دور العراق الإقليمي والدولي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.