سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ماكرون يبحث الشأن العراقي مع الرئيس الإيراني

Category: سیاسة

Date: 2021-09-05T19:23:10+0000
ماكرون يبحث الشأن العراقي مع الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تناولا فيه الملف العراقي فضلا عن قضايا إقليمية أخرى.

وأوضح رئيسي في حديثه مع ماكرون أن "سياسة إيران تنص على دعم الشعب العراقي لتحقيق الاستقرار والسلم في المنطقة"، مضيفا: "نعتقد أن هذه السياسة تتحقق من خلال التعاون الإقليمي بين بلدان المنطقة".

من جهته، شدد ماكرون على ضرورة "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعاون الإقليمي".

وأجرى ماكرون مؤخراً زيارة إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد، شملت الزيارة ايضاً اقليم كوردستان والموصل.

related

رسمياً.. ماكرون يزور بغداد وأربيل

Date: 2021-08-25 18:45:42
رسمياً.. ماكرون يزور بغداد وأربيل

الرئيس الفرنسي يصل إلى بغداد وسط اجراءات أمنية مشددة

Date: 2021-08-27 21:41:32
الرئيس الفرنسي يصل إلى بغداد وسط اجراءات أمنية مشددة

ماكرون: عقد المؤتمر في بغداد بمثابة النصر للعراق والانتخابات المقبلة ستكون مرحلة جديدة

Date: 2021-08-28 10:48:17
ماكرون: عقد المؤتمر في بغداد بمثابة النصر للعراق والانتخابات المقبلة ستكون مرحلة جديدة

الكاظمي يشيد بدور ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد

Date: 2021-09-01 14:46:58
الكاظمي يشيد بدور ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد

رئيسي يبحث مع زيدان تبادل السجناء ومعلومات خاصة باغتيال سليماني- المهندس

Date: 2021-02-09 10:06:23
رئيسي يبحث مع زيدان تبادل السجناء ومعلومات خاصة باغتيال سليماني- المهندس

صالح للرئيس الايراني المنتخب: المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحُكماء

Date: 2021-06-19 11:57:57
صالح للرئيس الايراني المنتخب: المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحُكماء

الكاظمي للرئيس الايراني المنتخب: نتطلع لتوثيق التعاون وتوفير الامن

Date: 2021-06-19 12:38:35
الكاظمي للرئيس الايراني المنتخب: نتطلع لتوثيق التعاون وتوفير الامن

بعد البرقيتين.. رئيسي يتلقى اتصالين هاتفيين من صالح والكاظمي

Date: 2021-06-19 15:40:45
بعد البرقيتين.. رئيسي يتلقى اتصالين هاتفيين من صالح والكاظمي