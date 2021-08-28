ماكرون والحلبوسي يؤكدان أهمية جهود التهدئة في المنطقة

شفق نيوز/ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، على أهمية جهود التهدئة في المنطقة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي لضيفه ماكرون على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأفاد البرلمان العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الحلبوسي رحب بزيارة ماكرون إلى العراق ومشاركته في أعمال المؤتمر، ودعم فرنسا للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة، وتدعيم جهود التهدئة في المنطقة؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي تطلُّعه إلى "توطيد أواصر التعاون المشترك، وتنسيق المواقف الثنائية في مختلف المجالات والمحافل وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

من جانبه، جدَّد ماكرون دعم بلاده للعراق، مشيداً بالدور الذي يؤديه في المنطقة، وخلق فرص الحوار بين دولها؛ من أجل إرساء الأمن والاستقرار.