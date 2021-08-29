ماكرون: سنفتتح قنصلية فرنسية بالموصل والقصف التركي يمنع عودة النازحين لسنجار

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد عزم حكومة بلاده في إفتتاح قنصلية لها في مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى، فيما أكد أن المجتمع الدولي وبينها فرنسا ملتزمون بحفظ الأمن والاستقرار في العراق، أشار إلى أن القصف الجوي التركي الذي يستهدف قضاء سنجار يحول دون عودة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم.

وقال ماكرون في كلمة له خلال لقائه عددا من رجال الدين المسيحيين في كنيسة الساعة بالموصل "اشكر القوات العراقية على تصديها لتنظيم داعش، فالعراقيون هم من دافعوا عن أرضهم بداية، وبعدها دخل المجتمع الدولي على الخط"، منوها إلى دور فرنسا في الحرب ضد الإرهاب في العراق.

وأردف بالقول "نحن نعمل على إعادة إعمار مدينة الموصل في اسرع وقت، ولدينا مشاريع عديدة من بينها افتتاح القنصلية الفرنسية، وكذلك نعمل مع السلطات العراقية على إعادة النازحين إلى ديارهم".

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن "الآلاف من الإيزيديين تركوا منازلهم ونزحوا بسبب هجوم تنظيم داعش، وهم الآن لا يستطيعون العودة إلى سنجار لأن تركيا تهاجم تلك المنطقة إضافة إلى وجود عدة عراقيل أخرى".

وتابع ماكرون بالقول إن "فرنسا ترغب بإفتتاح قنصلية بالموصل ومدرسة، وقد تبرعت باريس بـ60 مليون دولار بهذا الصدد"، منوها إلى أن "فرنسا تمتلك دورا مؤثرا في مجال التربية والتعليم، وافتتاح قنصلية ومدرسة بالموصل مهم جدا".