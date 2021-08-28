ماكرون: عقد المؤتمر في بغداد بمثابة النصر للعراق والانتخابات المقبلة ستكون مرحلة جديدة

شفق نيوز / اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمثابة نصر للعراق، فيما أشار إلى أن فرنسا ستبقى داعمة لعودة استقرار العراق وحفظ أمنه.

وقال ماكرون خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن "مؤتمر بغداد يدل على وجود رغبة لتعزيز التفاهم والعلاقات"، مؤكداً أن "باريس وبغداد، تواصلان التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب".

وبشأن إجراء الانتخابات العراقية، لفت الرئيس الفرنسي، إلى أن "منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سيراقبان الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها"، مشيراً إلى أن "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، نصر للعراق".

وتابع ماكرون: "الانتخابات النيابية المقبلة ستنقل العراق إلى مرحلة جديدة، كما أن فرنسا ترفض وبشكل قاطع التدخل بشؤون العراق الداخلية وتؤيد دعمه بالكامل".

وختم الرئيس الفرنسي كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بالقول "حضورنا في هذا المؤتمر شرف لنا، وفرنسا داعمة لجميع دول المنطقة".