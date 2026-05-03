ماكرون: تحدثت مع الزيدي وأدعم مهمته

شفق نيوز- باريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، أنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، مرحباً بتكليفه ومعبراً عن تمنياته له بالتوفيق في مهمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال ماكرون إنه أكد خلال الاتصال أهمية هذه المهمة بالنسبة لمستقبل العراق، في ظل سياق إقليمي وصفه بـ"الصعب للغاية".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه شدد أيضاً على ضرورة الوصول سريعاً إلى نتائج في التحقيق المتعلق بالهجوم الذي أودى بحياة الرائد أرنو فريون وأصاب عدداً من الجنود الفرنسيين في 12 مارس / آذار بمنطقة مخمور.

وأكد ماكرون أن عراقاً مستقراً وذا سيادة، وقادراً على تقرير مصيره، يمثل أمراً أساسياً لأمن الشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب العراقيين، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.