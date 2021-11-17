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"ماضون لحكومة اغلبية".. التيار الصدري: الكتل الخاسرة تصنع الأزمات

Category: سیاسة

Date: 2021-11-17T12:02:03+0000
"ماضون لحكومة اغلبية".. التيار الصدري: الكتل الخاسرة تصنع الأزمات

شفق نيوز/ اتهم التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، يوم الاربعاء، الكتل السياسية الخاسرة بالانتخابات النيابية الاخيرة بأنها "تصنع الازمات"، مؤكداً مضيه الى "حكومة الأغلبية".

وقال عضو التيار عصام حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية الخاسرة هي من تصنع الأزمات حتى تكون هناك تسوية سياسية تساهم في دخولها إلى الحكومة أو الذهاب الى حكومة توافقية"، مستغرباً من اصرار هذه الكتل على  تشكيل الحكومة التوافقية  والتي أدت إلى  هذا الفساد".

وتساءل "لماذا هذا الإصرار على المحاصصة واختيار رئيس وزراء ضعيف ؟".

وأكد حسين، أن "تيار الصدري متوجه الى حكومة أغلبية فقط"، موضحاً "إذا كان لديهم الاستعداد أن يتقبلوا هذه الحكومة فلا مانع لدينا، وإن لم يكن لديهم الاستعداد فليذهبوا إلى المعارضة".

وتابع قائلاً، إن "وجدت لديهم اصوات لتشكيل حكومة توافقية فليذهبوا لتشكيل حكومة توافقية".

وفي مايخص المرشحين المستقلين، رأى حسين، أن "هناك  هناك أساس طروحاتهم تذهب الى صالح التيار الصدري ويذهبون نحو الأغلبية".

وعن موضوع اختيار رئيس الوزراء من التيار الصدري حصراً، أكد حسين أن "هذا الخيار مطروح، لكن الخيار الاكيد هو حكومة أغلبية، بحيث لا ننظر إلى تثبيت رئيس الوزراء، بل ننظر إلى الأغلبية السياسية، على اعتبار بناء سياسي".

ولفت الى أن "رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي والإطار التنسيقي يرغبون بالذهاب إلى الماضي وفق التوافقية السياسية، و التي فشلت فشلاً ذريعاً".

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