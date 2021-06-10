ماروتو: أي هجوم ضد بغداد وكوردستان والتحالف الدولي يقوض سلطة المؤسسات

شفق نيوز/ علق المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، يوم الخميس، على الهجمات التي استهدفت امس قاعدة بلد الجوية ومطار بغداد الدولي، مشيراً إلى أن أي هجوم ضد حكومة بغداد واقليم كوردستان والتحالف الدولي "سيقوض سلطة المؤسسات".

وقال ماروتو، في تغريدة له على موقع "تويتر"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

وأعلن متحدث باسم "القيادة الأمريكية الوسطى"، في وقت سابق اليوم، أن التحالف الدولي يحقق في حادثة الطائرة دون طيار في العاصمة العراقية بغداد.

وقال، إن "حادث طائرة دون طيار (أمس الاربعاء) أثَّر على مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد"، مضيفاً أنه "يجري التحقيق في الحادث وسيتم توفير مزيد من المعلومات بمجرد تلقيها".

وفي وقت سابق، ليلة امس، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أنه تم استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة وتم إسقاط طائرة، دون ذكر ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو مادية، مؤكدة انه سيتم الكشف عن التفاصيل، بشأن الطائرتين المتبقيتين لاحقاً.

وقالت الخلية في بيان إنه "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي ب 3 طائرات مسيرة".

وكشف مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز في وقت سابق امس، أن القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، تمكنت، من إسقاط طائرة مسيرة، وذلك بعد وقت قليل من تعرض القاعدة لقصف صاروخي.

ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

ويأتي الهجوم على مطار بغداد في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العراقية تنفيذ عمليات أمنية للقبض على عناصر وخلايا تنظيم "داعش" في الأراضي العراقية، الذي مازال قادرا على تنفيذ هجماته في أكثر من مكان، رغم الخسائر التي حلّت بالتنظيم الإرهابي قبل سنوات.

يذكر أن "تنسيقية المقاومة العراقية" أعلنت قبل أيام في بيان صحفي، تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.