مبعوث ترمب: هناك حاجة لإصلاحات جوهرية في العراق

شفق نيوز- واشنطن

جدّد مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الأمنية العراقية "الشرعية"، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين حققت تقدماً مهماً خلال السنوات الماضية.

وكتب سافايا، في تدوينة له على منصة إكس: "لطالما دعمت الولايات المتحدة المؤسسات الأمنية الشرعية في العراق.. من الجهود المشتركة لهزيمة داعش إلى مواجهة التأثير الخبيث وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأكد المبعوث الأميركي، إحراز تقدم حقيقي في هذا المجال، مشدداً على وجود حاجة ماسة إلى "إصلاحات أساسية".

وتابع: "ما تزال الشركات الأميركية، التي قدمت مليارات الدولارات من المعدات والدعم من الدرجة الأولى، شركاء رئيسيين في تعزيز أمن العراق وسيادته".