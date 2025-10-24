مارك سافايا قادم إلى بغداد برسالة: سأجعل العراق عظيما مرة أخرى

شفق نيوز- بغداد

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافايا، يوم الجمعة، أن مهمته تتركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين تمرّ بمرحلة تتطلب تواصلاً مباشراً وصادقاً يخدم مصالح الشعبين.

ومارك سافايا، هو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر، 2003، وبعد بريت ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد داعش عام 2014.

وقال سافايا، في مقابلة مع موقع "Chaldean Press" ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى فرض أجندة على العراق، بل إلى دعم حكومة مستقلة قادرة على اتخاذ قراراتها السيادية".

وأضاف: "هدفي هو العمل مع كل الأطراف العراقية (السياسية والدينية والاقتصادية) لضمان عراقٍ مستقر ومزدهر يمكنه أن يكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة، بعيداً عن الصراعات الإقليمية".

ووفق المبعوث الأميركي، فإن العراق يمتلك طاقات بشرية واقتصادية هائلة، وإذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح فسيصبح مركزاً إقليمياً للتنمية والاستقرار في الشرق الأوسط.

واختتم سافايا حديثه بالقول: زيارتي المقبلة إلى بغداد ستكون رسالة واضحة بأن واشنطن ملتزمة بدعم عراقٍ قويّ وموحّد، وأن صفحة جديدة من التعاون بدأت بالفعل بين البلدين".

ومساء يوم الأحد الماضي، قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشال" وتابعته وكالة شفق نيوز قائلاً إن "فهم مارك العميق للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأميركي".

وبين أن سافايا كان من "العناصر البارزة" في حملة ترمب الانتخابية في ولاية ميشيغان وساهم في تحقيق رقم قياسي في تصويت الأميركيين المسلمين.