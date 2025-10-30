سافايا يحدد جملة مسارات في بيانه الأول: مستقبل العراق بلا إيران ووكلائها

شفق نيوز- بغداد

أصدر المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، مارك سافايا، بياناً رسمياً أكد فيه دعم واشنطن لمسار بغداد نحو "الاستقرار والسيادة والازدهار"، مشدداً على ضرورة توحيد القوات المسلحة تحت راية الحكومة المركزية ومنع أي جماعات مسلّحة من العمل خارج سلطة الدولة.

وقال سافايا في بيانه الرسمي الأول منذ تكليفه، إنّ "القيادة العراقية اتخذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات مهمة لتوجيه البلاد في المسار الصحيح سياسياً واقتصادياً"، مشيراً إلى أن العراق بدأ يستعيد مكانته كدولة ذات سيادة "تعمل على تقليص التدخلات الخارجية وجمع السلاح بيد الدولة وفتح الأسواق أمام الشركات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية الهشّة".

OFFICIAL STATEMENTOver the past three years, Iraq’s leadership has taken important steps to guide the country in the right direction, both politically and economically. Iraq has begun to reemerge as a sovereign state, working to reduce external influences, bring all weapons… — Mark Savaya (@Mark_Savaya) October 30, 2025

وأضاف المبعوث الأميركي أن "الولايات المتحدة أوضحت بجلاء أنه لا مكان لأي جماعات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة، وأن استقرار العراق وازدهاره يعتمدان على وجود قوات أمن موحدة تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وراية واحدة تمثل جميع العراقيين".

وشدد سافايا على أن "مستقبل العراق والمنطقة يرتبط ببلد يتمتع بسيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، لا سيما من إيران ووكلائها"، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لضمان "الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني".

وأكد المبعوث الأميركي أن العراق "بلد محوري في الشرق الأوسط، ويجب أن يؤدي دوره الطبيعي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، دون العودة إلى ممارسات الماضي أو تبني سياسات تعيق الوحدة والتقدم".

واختتم سافايا بيانه بالقول: "مهمتي، بالنيابة عن الرئيس ترمب، هي دعم العراق في سعيه لتحقيق الاستقرار والسيادة والازدهار. وسيبقى العراق من أهم وأقوى شركاء الولايات المتحدة، وأنا ملتزم بتعزيز هذه العلاقة خلال عملي كمبعوث خاص".

ويُعدّ هذا البيان الأول من نوعه لمبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى العراق، مارك سافايا، منذ تعيينه رسمياً في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وسافايا، وهو رجل أعمال أميركي من أصول عراقية (كلدانية/آشورية) ينحدر من ولاية ميشيغان، برز خلال السنوات الأخيرة بدعمه لحملة ترمب الانتخابية وبتحركاته في أوساط الجاليات الشرق أوسطية في الولايات المتحدة. ولم يشغل مناصب دبلوماسية سابقة، ما جعل تعيينه مفاجئاً في الأوساط السياسية، لكنه حظي بتأكيد من ترمب بأنه "يمتلك فهماً عميقاً للعراق واتصالات مؤثرة في المنطقة".