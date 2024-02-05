ماذا يحدث في ذي قار؟.. مصادر تتحدث عن تفكك تحالف نبني وانقلاب على الشركاء

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، بأن عدداً من الكتل السياسية اتجهت لعقد جلسة طارئة في قيادة شرطة المحافظة لغرض انتخاب رئيس للمجلس ومحافظ.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "11 عضواً ينتمون لكتل دولة القانون والحكمة والمهمة واشراقة كانون وابشر ياعراق وجزء من تحالف نبني تواجدوا في مبنى قيادة شرطة المحافظة لغرض عقد جلسة طارئة لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ومن ثم التصويت منصب المحافظ".

وبين المصدر، ان "رئيس السن عضو المجلس هدية الخيگاني والتي تنتمي إلى (تحالف نبني) اغلقت كافة أجهزة الاتصال الخاصة بها، فيما يواجه الأعضاء الحاضرون مصير فشل الجلسة بعدم حضورها بعدما رفعتها بوقت سابق إلى اشعار اخر لعدم اكتمال النصاب".

وتابع المصدر، ان "تحالف نبني تفكك في محافظة ذي قار بعدما انسحب عضوا العصائب وبدر وعضواً آخر يمثل سند باتجاه حضور الجلسة، لغرض الحصول على منصب رئيس مجلس المحافظة، ومنصب المحافظ من حصة تيار الحكمة".

بدوره، أوضح الخبير القانوني، احمد العبادي لوكالة شفق نيوز، أن "عقد جلسة مجالس المحافظات بدون رئيس السن لا مانع قانوني فيها، ويمكن الاستعانة برئيس السن القانوني الحاضر بين الأعضاء الحاضرين في الجلسة ما دامت مكتملة النصاب بين الأعضاء".