ماذا لو لم يحضر نور زهير جلسة محاكمته؟.. خبير قانوني يجيب

شفق نيوز/ أكد الباحث القانوني علي التميمي، يوم الاثنين، أنه في حال استمر غياب المتهم بما يعرف بـ"صفقة القرن" نور زهير، دون عذر مقنع للمحكمة، فيتوجب رفع الكفالة عنه وإصدار أمر بإلقاء القبض بحقه، مبيناً أن جريمة زهير (سرقة أموال الدولة) وعقوبتها وفق القانون العراقي تنص على السجن 7 سنوات ومن الممكن تشديدها إلى السجن 10 سنوات.

وقال التميمي في رأي قانوني عنونه بجملة "ماذا بعد تأجيل محاكمة نور زهير؟"، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي اجازت تأجيل المرافعات لأسباب وظروف معينة ولمدة مناسبة وإعادة تبليغ كل الأطراف".

وتابع التميمي: "اذا لم يتم إحضار المتهم في الجلسات القادمة ولم تقتنع المحكمة بالأعذار المقدمة يتوجب على الكفيل دفع مبلغ الكفالة كاملة أو مقسطة وفي حالة عدم إحضار المتهم المكفّل وعدم دفع مبلغ الكفالة يمكن لمحكمة الجنايات إبطال الكفالة وحبس الكفيل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتصدر أمر القبض على المتهم الهارب كما قالت المادة 119/ب من قانون الأصول الجزائية".

وأضاف أنه "إذا وصلنا إلى هذه المرحلة تتحول المحاكمة الوجاهية الى محاكمة غيابية، كما تقول المادة 143 و243 من قانون الأصول الجزائية، وتصدر المحكمة قرارها غيابيا، وإذا لم يسلم المتهم نفسه خلال 6 أشهر تتحول المحاكمة الغيابية الى وجاهزية، اما اذا سلم نفسه خلال هذه المدة الـ6 أشهر تعاد المحاكمة من جديد وجاهيا".

وبين التميمي، أن "مادة الاتهام للمتهم نور زهير هي الـ444 /11 من قانون العقوبات سرقة أموال الدولة وعقوبتها السجن 7 سنوات ومن الممكن تشديدها إلى السجن 10 سنوات"، مؤكداً "كان من الممكن ابتداء منع سفر المتهم وحجز أمواله وفق المادة 121 من قانون الأصول الجزائية، لضمان عدم هروبه الى خارج البلد".

ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بتعرّض رجل الأعمال العراقي نور زهير إلى حادث سير في منطقة الحدت - بيروت كاد يودي بحياته.

وبحسب ما أورده الإعلام اللبناني، فإن نور زهير نقل على إثر الحادث إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية.

قال مصدر أمني في لبنان، يوم السبت، ان رجل الاعمال العراقي نور زهير المشتبه بتورطه بقضية "سرقة القرن"، لم يمض في لبنان سوى 3 أيام.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن زهير قد غادر لبنان أمس الجمعة الى دولة الإمارات.

ولم يعلق المصدر الأمني على التقارير التي تحدثت عن إصابة زهير بحادث سير.

في المقابل، قالت مصادر في مستشفى "سانت تيريز" الواقعة في منطقة الحدث، وهي احدى ضواحي بيروت، انه لا يمكنها لأسباب طبية مهنية، تأكيد أو نفي وجود نور زهير في المستشفى، او ما اذا كان دخل المستشفى من الأساس بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه لإصابات خطيرة في حادث سير.

ومن المقرر أن يحضر نور زهير وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق -أو ما تعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن"- إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته في الـ27 من الشهر الجاري.

وظهر زهير مؤخراً في مقابلة تلفزيونية وهو يدافع عن نفسه ويطالب بأن تكون محاكمته علنية، وهدد بـ"كشف اسماء وتفاصيل بقضايا فساد".