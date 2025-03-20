ماذا قالت رئاسات العراق في عيد نوروز هذا العام؟

شفق نيوز/ مع حلول عيد نوروز وبداية السنة الكوردية، أصدرت الرئاسات الثلاث في العراق، بيانات تهنئة للشعب الكوردي والعراقيين عموما، أكدوا فيها على ضرورة التلاحم وتعزيز الروابط بين أبناء البلد.

وقال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة حلول عيد نوروز نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى شعبنا الكوردي وجميع مكونات الشعب العراقي، متمنين أن تعود هذه المناسبة العزيزة، على أبناء شعبنا بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الفرح والسعادة في ربوع الوطن".

وأكد "في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد نوروز، نؤكد رسالتنا الوطنية بدعوة جميع القوى السياسية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والمضي قدما نحو ترسيخ وتقوية ركائز نظامنا الديمقراطي ونشر الحريات وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على المكتسبات المتحققة، ودعم المؤسسات الدستورية والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما يسهم في تطوير مسيرة التنمية والتطور في البلاد".

إلى ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أطيب التهاني لأبناء شعبنا العراقي عامة، وأبناء شعبنا الكوردي خاصة، بحلول أعياد نوروز، أعاده الباري عزّ وجلّ علينا جميعاً بالخير، والعراق ينعم بالاستقرار والأمن، وينهض إلى الغد المشرق بجهود كلّ أطياف شعبه المتآخية".

وأضاف "نوروز يومٌ يذكّرنا بروابط المحبّة والمصير الواحد والتاريخ العظيم؛ التي تربط جميع العراقيين، في كلّ ربوع وطننا الكريم".

كما أصدر رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، بيانا ورد لوكالة شفق نيوز، أكد فيه أن "أعياد نوروز، فرصة لتعزيز الروابط والتأكيد على وحدة العراق، وأتقدم بأحر التهاني بمناسبة الأعياد إلى أهلنا الكورد وأبناء الشعب العراقي جميعاً".

وتابع "نوروز هو عيد الربيع والخير والنمو واحتفال بالتجديد والبداية الجديدة، وهو فرصة لنا جميعاً للاحتفال بالوحدة والتنوع الذي يميز شعبنا العراقي ".

ولفت إلى أنه "نعتز بمكوناتنا المتنوعة التي تجعل من العراق بلدا غنياً بالثقافات والتقاليد ونعتز بتاريخنا المشترك ونعمل على بناء مستقبل أفضل للجميع، أتمنى أن تكون هذه المناسبات وغيرها فرصة لنا جميعاً لتعزيز الروابط بيننا، وللتأكيد على وحدة العراق وتنوعه".