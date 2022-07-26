سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ماذا فعلت "القوى الثلاث"؟.. كواليس تسمية السوداني رئيساً للحكومة المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-26T18:03:57+0000
ماذا فعلت "القوى الثلاث"؟.. كواليس تسمية السوداني رئيساً للحكومة المقبلة

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة في الاطار التنسيقي الذي يضم اغلب القوى السياسية الشيعية بعيدا عن الكتلة الصدرية، يوم الثلاثاء، أن تسمية محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الحكومة لم يكن بـ"الامر السهل"، مبينة ان ثلاث قوى فاعلة هددت بالانسحاب من الاطار ما لم يتفق الجميع على مرشح نهائي.

واوضحت المصادر، لوكالة شفق نيوز، ان "التقاطعات حول مرشح الإطار لرئاسة الحكومة كانت حاضرة طوال الاجتماعات الخاصة بذلك بما فيها الاجتماع الأخير (أمس الاثنين) حيث احتدم التنافس بين  اثنين من المرشحين هما محمد السوداني، وعلي شكري، وكانت الأصوات التي حصلا عليها تكاد تكون متقاربة".

وأضافت أن "ثلاث قوى فاعلة في الاطار هددت بالانسحاب من الاطار ما لم يتخذ الجميع قرارا موحدا باختيار المرشح الانسب ومن خلال اعتماد معايير المهنية والخبرة في العمل الحكومي وبالتالي رجحت كفة المرشح السوداني الذي شغل مناصب مهمة في الحكومات المتعاقبة السابقة حيث لم يستغرق قرار تسمية الأخير مرشحا للحكومة سوى خمس دقائق".

وتابعت المصادر ان "قوى الإطار التنسيقي وعبر لجانه التي شكلها في وقت سابق وضعت المحاور الاساسية للبرنامج الحكومي للمرشح ومن بينها الطاقة، والبطالة، والفقر، والصحة، والامن، وعليه لابد ان يضع السوداني برنامجه وفق تلك الأولويات".

واشارت الى انه "ستشرف على أداء السوداني لجنة قيادية من الإطار ستكون هيئة رأي أعلى لقيادة البلاد تهدف لتصحيح المسار لتفادي الفشل"، لافتة الى ان "الإطار التنسيقي بعد انتهاء عملية تشكيل الحكومة وتسمية الكتلة الاكبر سيتحول من عنوان الى مؤسسة تضم مجموعة من اللجان من بينها اللجنة المشار اليها الى جانب لجنة تعنى بالدستور ومشاكله واخرى تعنى بآليات اقتراح تشريع القوانين المهمة والخ".

وأكدت المصادر أن "السوداني سيمرر كرئيس للحكومة المقبلة في حال تم الاعتراض عليه من عدمه علما ان الاطار تلقى الكثير من الاشارات الايجابية للمضي بتشكيل الحكومة".

ويوم أمس الاثنين، اعلن الاطار التنسيقي بشكل رسمي عن تسمية محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بإجماع أطرافه.

related

الإطار التنسيقي يعلن رسمياً ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

Date: 2022-07-25 12:41:36
الإطار التنسيقي يعلن رسمياً ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

الإطار التنسيقي يتفق على السوداني لرئاسة الحكومة ويرفع ترشيحه للهيئة العامة والقيادية

Date: 2022-07-25 11:59:39
الإطار التنسيقي يتفق على السوداني لرئاسة الحكومة ويرفع ترشيحه للهيئة العامة والقيادية

أول تعليق من "الحنّانة" على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

Date: 2022-07-25 15:31:40
أول تعليق من "الحنّانة" على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

الإطار التنسيقي يرد على الصدر: الإقصاء يدفعنا الى المعارضة او المقاطعة الحكومية

Date: 2022-01-26 06:56:52
الإطار التنسيقي يرد على الصدر: الإقصاء يدفعنا الى المعارضة او المقاطعة الحكومية

قيادي فيه يكشف ملامح التشكيلة الحكومية: أكثر من نصف وزاراتها للإطار التنسيقي

Date: 2022-07-20 13:14:44
قيادي فيه يكشف ملامح التشكيلة الحكومية: أكثر من نصف وزاراتها للإطار التنسيقي

انطلاق اجتماع الصدر مع الإطار التنسيقي ببغداد بمشاركة الزعامات الشيعية

Date: 2021-12-02 09:40:54
انطلاق اجتماع الصدر مع الإطار التنسيقي ببغداد بمشاركة الزعامات الشيعية

عقب انتهاء الاجتماع .. الإطار التنسيقي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

Date: 2022-06-14 09:19:08
عقب انتهاء الاجتماع .. الإطار التنسيقي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

"الإطار التنسيقي" يستبق إعلان النتائج النهائية ويعلن رفضه الكامل لها

Date: 2021-10-16 19:28:03
"الإطار التنسيقي" يستبق إعلان النتائج النهائية ويعلن رفضه الكامل لها