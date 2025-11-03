ماذا تحتوي؟.. العراق يسلم الكويت 400 صندوق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، تسليم دفعة جديدة من المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري إلى الجانب الكويتي.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد ترأس الوفد العراقي في عملية التسليم وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، حيث جرى تسليم مواد ووثائق أكاديمية وثقافية تعود إلى مؤسسات رسمية كويتية.

وأوضح البيان أن الخارجية العراقية قامت بتهيئة المواد البالغ عددها نحو 400 صندوق، ونقلها وفق الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين.

وأقيمت مراسم التسليم في مبنى وزارة الخارجية الكويتية، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السفير محمد الحسان.

وخلال المراسم، أكد وكيل الوزارة شورش خالد سعيد أن العراق ملتزم بتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن العراق عازم على طي صفحة الماضي ومحو آثار الحقبة السابقة.

ونوه إلى إصراره على حسم ملف المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري بما يعزز الثقة المتبادلة بين البلدين.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن العراق بذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، وحقق تقدماً ملموساً في هذا الملف، مشيراً إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الجانبين مستمرة وتتسم بالتعاون والإيجابية.

من جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية، عبدالعزيز الجارالله، عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في ملف الممتلكات الكويتية، مثمناً الدور الإيجابي لبعثة الأمم المتحدة (يونامي) في متابعة هذا الملف.

بدوره، وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السفير محمد الحسان، مراسم التسليم بأنها يوم مشهود في مسار العلاقات الكويتية – العراقية، وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن أفضل العلاقات هي علاقات الدول المتجاورة، لاسيما بين الكويت والعراق، وما يربط الشعبين الشقيقين من وشائج وعلاقات طيبة.

واعتبرت الخارجية العراقية في ختام البيان أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لالتزام العراق بالقرارات الدولية، وتجسيداً لحرصه على بناء علاقات متينة مع دولة الكويت تقوم على الثقة والتعاون واحترام الالتزامات المتبادلة.