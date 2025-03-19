لأول مرة منذ سنوات.. تثبيت مديرين عامين لدوائر الصحة في المثنى والبصرة

شفق نيوز/ أكدت مصادر سياسية، يوم الأربعاء، أن تثبيت المديرين العامين بالأصالة لدوائر الصحة في محافظتي المثنى والبصرة يعتبر أول تثبيت منذ سنوات.

وقالت المصادر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس قرر تثبيت الطبيب الاختصاص مازن العكيلي مديراً عاماً لدائرة صحة المثنى، بعد 15 عاماً من إدارتها بالوكالة".

وأضافت المصدر، أن "المجلس وافق أيضاً على تثبيت الطبيب الاختصاص عباس خلف التميمي مديراً عاماً لدائرة صحة البصرة بالأصالة، بعد 7 سنوات من إدارته للدائرة بالوكالة".

هذا وكشف مصدر حكومي، مساء يوم أمس الثلاثاء، عن أسماء المديرين العامين الذين تم تثبيتهم من قبل مجلس الوزراء في عدد من الوزارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المديرين العامين الذين تم تثبيتهم في بعض وزارات الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت نهار اليوم 19 مديراً عاماً.

وبين أن من تم تثبيتهم هم:

- زينب عبد الله: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة.

- عبد الرحمن عبد الغني: مدير عام دائرة الشؤون الصحية في محافظة البصرة.

- علي حسين: مدير عام دائرة صحة النجف.

- رشا عبد اللطيف: مدير عام دائرة حقوق الإنسان في محافظة بغداد.

- محمد عبد الرحيم: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التربية.

- عمار طارق عبد الكريم: وزارة التربية.

- حسام كاظم عبد الله: وزارة الصحة.

- محمد فاضل محمد: وزارة الداخلية.

- علي عبد الصاحب عبد الله: وزارة المالية.

- عبد الأمير محمد عبد الصاحب: وزارة الكهرباء.

- قاسم عبد الرضا: وزارة الاتصالات.

- وليد عبد الجبار عبد الواحد: وزارة التجارة.

- عبد المحسن عبد الرضا عبد المحسن: وزارة الصناعة والمعادن.

- علاء عبد الرضا: وزارة الزراعة.

- محمد عبد الرزاق: وزارة الموارد المائية.

- محمد عبد الأمير محمد: وزارة الشباب والرياضة.

- أحمد عبد الكريم: وزارة الثقافة.

- عبد الأمير محمد عبد الأمير: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

- محمد عبد الزهرة عبد الرزاق: وزارة الإعمار والإسكان.

وفي وقت سابق من يوم أمس، صوّت مجلس الوزراء العراقي على إعفاء سبعة مديرين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، وتثبيت 17 مديراً في عدد من الوزارات.