لأول مرة منذ الانتخابات.. الصدر يلتقي الحلبوسي في بغداد

شفق نيوز/ التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، زعيم تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي في العاصمة بغداد.

وهذا أول لقاء بين الجانبين منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحلت فيها "الكتلة الصدرية" أولا (٧٣ مقعدا) وتحالف "تقدم" ثانيا (٣٨ مقعدا)، وفق نتائج أولية.

وأفاد مصدر في مكتب الحلبوسي لوكالة شفق نيوز، بأن الأخير استقبل الصدر في مكتبه ببغداد.

ولم يتضح على الفور مضمون الاجتماع الذي من المرجح أن يتناول النتائج الأولية للانتخابات والتحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة المقبلة.