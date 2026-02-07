لأول مرة.. البرلمان العراقي ينشر جدول أعماله باللغة الكوردية

شفق نيوز- بغداد

قرّر مجلس النوّاب العراقي، مساء يوم السبت، نشر جدول أعمال باللغة الكوردية في سابقة لم تحدث منذ تأسيسه عام 2005 على الرغم من أن اللغة الكوردية تمثل اللغة الرسمية الثانية في العراق.

ونشرت الدائرة الإعلامية للمجلس، جدول أعمال الجلسة المقبلة باللغة الكوردية للمرة الأولى.

وأفاد مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، أن "البرلمان قرر اعتماد نشر جدول اعمال جلساته باللغة الكوردية".

وكان المجلس كشف في وقت سابق مساء السبت، عن جدول أعمال جلسته المقبلة، دون أن تتضمن فقرة لانتخاب رئيس الجمهورية.

حيث نشرت الدائرة الإعلامية للمجلس، جدول أعمال الجلسة السابعة من فصله التشريعي الحالي، مشيرة إلى أن الجلسة ستعقد يوم الاثنين المقبل.

وتضمن الجدول، تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب، مع التصويت على اللجان النيابية الدائمة للمجلس.

وأشار بيان المجلس إلى أن الجلسة تبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.