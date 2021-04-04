آل نهيان: بحثت مع الكاظمي تعزيز العلاقات والإمارات دائما إلى جانب العراق

شفق نيوز/ أعلن ولي عهد أبو ظبي، في دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأحد، أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال بن زايد في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "بحثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعزيز علاقاتنا الأخوية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات العربية والإقليمية والدولية".

واضاف "الإمارات دائما إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه".

وفي وقت سابق اليوم، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، مع نظيره الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأحد، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى عصر اليوم، رئيس مجلس وزراء الإمارات (حاكم دبي) الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي بحث مع الشيخ آل مكتوم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات".

وأجرى الكاظمي، صباح يوم الأحد، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الكاظمي في أبو ظبي، ولي العهد محمد بن زايد، حيث بحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة.