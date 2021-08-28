آل مكتوم قبيل مشاركته في مؤتمر بغداد: وصلنا عاصمة العالم

شفق نيوز / غرد رئيس الوزراء الإماراتي (حاكم إمارة دبي) الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم السبت، فور وصوله إلى بغداد.

وذكر آل مكتوم في تغريدة له، "وصلنا بحمدالله بغداد عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم، دار السلام، بيت حكمة البشر، بغداد الشعراء والأدباء والعلماء، بغداد دجلة والفرات".

وأضاف "رغم جراحها (بغداد) متفائلون بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله، حفظ الله بغداد، حفظ الله شعب العراق العظيم".

ووصلت صباح يوم السبت، جميع الوفود المصرية والأردنية والإيرانية والقطرية والتركية والكويتية والإماراتية والسعودية، إلى العاصمة بغداد، وقبل ذلك الوفد الفرنسي برئاسة إيمانويل ماكرون، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، وأمين عام جامعة الدول العربية، للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

وعلبى مستوى التمثيل الدبلوماسي، يشترك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كل من الرئيس الفرنسي، والعاهل الأردني، وأمير قطر، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس وزراء دولة الإمارات، ووزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي.