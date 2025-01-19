لإكمال النصاب القانوني.. المندلاوي يحاور النواب المنسحبين بالعودة لجلسة البرلمان

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، يوم الأحد، بمغادرة النائب الأول لرئيس البرلمان قاعة الجلسة لإقناع النواب المنسحبين احتجاجاً على قانون الموازنة بالعودة للجلسة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، غادر قاعة انعقاد الجلسة، وعقد اجتماعات تشاورية مع النواب المنسحبين احتجاجاً على قانون الموازنة والقوانين الأخرى".

وأضاف أن "المندلاوي عقد جلسة تشاورية مع النواب في كافيتريا المجلس، في محاولة بالعدول على قرارهم والعودة إلى قاعة المجلس لاستكمال التصويت على قانون الموازنة والقوانين الأخرى الموجودة على جدول أعمال الجلسة".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، كشف في وقت سابق من اليوم، أن، الجلسة المنعقدة تصويت على قانون جهاز المخابرات والموازنة الاتحادية، شهدت كسر النصاب القانوني لها، عبر خروج النواب من قاعة الجلسة.

وأضاف أن، خروج النواب، جاء بعد التصويت على فقرات قانون جهاز المخابرات، والوصول للتصويت على قانون الموازنة.