لإعلان إفلاسه .. الكشف عن مشروع لجعل العراق كـ"لبنان" تمهيداً للتطبيع

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، عن وجود مشروع دولي، لجعل العراق كـ"لبنان"، لإعلان افلاسه في القريب العاجل.

وقال عضو اللجنة، النائب عبدالهادي السعداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشروعا ودوافع خارجية لجعل العراق مثل لبنان من خلال افلاسه الدولة العراقية، ويكون عليها ديون كبيرة جداً، وسكون حتى مبيعات النفط غير كافية لتسديد الديون، وهنا يدخل المنقذ الأمريكي، ويقوم هو بتسديد الديون واعطاء الرواتب للموظفين، مقابل ان العراق يلتزم بسياستها المطلقة مدى الحياة".

وبين السعداوي أن "وهنا سيكون الضغط بشكل كبير لتطبيع العلاقات العراقية – الإسرائيلية، وهناك ايادي عراقية تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، على هذا المشروع، من اجل جعل العراق لبنان ثانية".

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي.

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط التي تعتمد عليه موازنة العراق بنسبة أكثر من 90 %، مما وجد نفسه عاجزا على سد حتى رواتب الموظفين في دوائر الدولة.