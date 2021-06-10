سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لأسباب مجهولة.. الحشد الشعبي يرجئ استعراضه العسكري

Category: سیاسة

Date: 2021-06-10T20:14:03+0000
لأسباب مجهولة.. الحشد الشعبي يرجئ استعراضه العسكري

شفق نيوز/ أرجأ الحشد الشعبي استعراضا عسكريا كان مقررا الأسبوع المقبل لغاية أواخر الشهر الجاري دون بيان الأسباب.

وكان من المقرر إقامة الاستعراض في معسكر أشرف بمحافظة ديالى يوم 14 حزيران/يونيو الجاري.

لكن رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) قال إن الاستعراض سيقام أواخر الشهر الجاري بالتزامن مع أيام تأسيس الحشد.

جاء حديث "أبو فدك" خلال إشرافه على تدريبات قوات الحشد الشعبي في معسكر "الشهيد ابو منتظر المحمداوي" استعدادا ليوم الاستعراض العسكري، وفق بيان للحشد.

وكان التوتر قد تصاعد بين فصائل من الحشد الشعبي والحكومة العراقية أواخر الشهر الماضي على خلفية اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح.  

وانتشرت فصائل من الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء وحاصرت عدة مواقع حيوية بينها مزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأثار تحرك قوات الحشد، انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق، قبل أن يطلق القضاء العراقي، سراح مصلح، لـ"عدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط (إيهاب الوزني)، بعد مدة احتجاز لـ12 يوماً".

related

الحرس الثوري يتحدث عن "انتقام عراقي" ضد الهجوم الأمريكي: حق طبيعي

Date: 2019-12-30 16:23:29
الحرس الثوري يتحدث عن "انتقام عراقي" ضد الهجوم الأمريكي: حق طبيعي

"اعتقال مصلح".. العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء

Date: 2021-05-26 16:04:29
"اعتقال مصلح".. العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء

في رسالة للحشد.. الصدر يحذر من ضياع العراق بسبب "بعض الفصائل"

Date: 2020-09-23 19:00:58
في رسالة للحشد.. الصدر يحذر من ضياع العراق بسبب "بعض الفصائل"

هيئة الحشد تكشف حقيقة رفعها دعوى ضد "العسكري"

Date: 2020-12-28 15:37:07
هيئة الحشد تكشف حقيقة رفعها دعوى ضد "العسكري"

اسرائيل "تهنئ" امريكا على استهداف كتائب حزب الله في العراق

Date: 2019-12-30 16:41:51
اسرائيل "تهنئ" امريكا على استهداف كتائب حزب الله في العراق

الكاظمي يعلق على اعتقال "مصلح" ويعد المظاهر المسلحة للحشد الشعبي "انتهاكاً خطيراً"

Date: 2021-05-26 18:19:57
الكاظمي يعلق على اعتقال "مصلح" ويعد المظاهر المسلحة للحشد الشعبي "انتهاكاً خطيراً"

حنا تطالب الحكومة بتطبيق أمرين لفرض القانون في سهل نينوى

Date: 2019-08-05 19:04:57
حنا تطالب الحكومة بتطبيق أمرين لفرض القانون في سهل نينوى

الإتحاد الوطني يغلق المركز الثقافي بكركوك بعد احتضانه حفلاً تأبينياً لسليماني والمهندس

Date: 2021-01-12 06:40:54
الإتحاد الوطني يغلق المركز الثقافي بكركوك بعد احتضانه حفلاً تأبينياً لسليماني والمهندس