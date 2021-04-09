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لأسباب عراقية داخلية.. تأجيل زيارة دياب والوفد اللبناني الى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-04-09T14:35:17+0000
لأسباب عراقية داخلية.. تأجيل زيارة دياب والوفد اللبناني الى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة، عن تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني الى بغداد، لأسباب قالت انها "عراقية داخلية".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية، أنّه "تم تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في 17 نيسان الجاري من قبل الأشقاء في العراق".

وأضاف البيان، أن "مديرية المراسم في رئاسةالحكومة العراقية تولت إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية".

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