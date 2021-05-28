الأحزاب الكوردستانية تخوض الانتخابات بميثاق "شرف" وتتخوف من سرقة اصواتها بالمتنازع عليها

شفق نيوز/ اكدت الاحزاب الكوردستانية التي تخوض الانتخابات النيابية في ديالى يوم الجمعة إقرار تفاهمات وميثاق شرف للمنافسة الانتخابية بعيدا عن اي تأثيرات مادية او قومية فيما اعربت عن مخاوفها من مصادرة اصواتها في المناطق المتنازع عليها التابعة لخانقين.

وقال مسؤول اعلام مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني ابراهيم حسن لوكالة شفق نيوز، "قواعدنا الجماهيرية رصينة وسنخوض الانتخابات بمنافسة نزيهة وشريفة بين الأحزاب الثلاثة (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي) بعيدا عن اي اغراءات مادية او دوافع قومية رغم الظروف السياسية المفروضة علينا ومحاولات تقويض استحقاقاتنا السياسية في ديالى.

واكد حسن وجود مخاوف كوردية من سرقة ومصادرة أصوات الناخبين او منعهم من التصويت في مناطق "السعدية وجلولاء وقره تبه وجبارة" وخسارة جانب كبيرة من قواعد وأنصار الأحزاب الكوردستانية بسبب التعمد في عدم فتح المقار الحزبية والسياسية للأحزاب الكوردية في تلك المناطق رغم استحصال الموافقات الرسمية من الحكومة الاتحادية ومحافظ ديالى ,

وتساءل حسن"لماذا تتواجد مقار الاحزاب الكوردستانية في بغداد وتمارس نشاطها السياسي وهو حق دستوري وديمقراطي للمكونات كافة فيما يحظر تواجدها في المناطق المتنازع عليها في ديالى؟ ما يثير علامات استفتهام من وجود مخطط قومي لتقويض الوجود السياسي الكوردي في ديالى ومحافظات اخرى.

وجدد حسن مطالب الكورد باعادة فتح المقار لجميع الاحزاب الكوردستانية في المناطق المتنازع عليها مع قرب انطلاق الحملات الانتخابية وانصافا لابناء المكون الكوردي باختيار ممثليهم في الانتخابات بعيدا عن اي تأثيرات اجبارية.

ورجح حسن حظوظ الاتحاد الوطني الكوردستاني في خانقين خلال الانتخابات القادمة بعد هيمنته على نتائج جميع العمليات الانتخابية خلال الدورات الماضية، مستدركاً القول الاحزاب الكوردستانية ستخوض انتخاباته بكل مهنية وشفافية انسجاما مع مبادئ احترام حرية التعبير الجماهيري.

وتخوض الاحزاب الكوردستانية الثلاثة (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي) بأربعة مرشحات، هن: دماوند جليل سعيد، مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني (حسك)، وجوان محمود غفور، مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (پارتی)، وسوزان منصور كرم، مرشحة اتحاد الوطني الكوردستاني (یەکێتی) ضمن دائرة خانقين، وميرفت الاركوازي ضمن دائرة المقدادية - بلدروز.