ليس تهديداً ولا أولوية.. لماذا غاب العراق عن استراتيجية ترمب 2025؟

​شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

​قدم عضو برنامج العراق في المجلس الأطلسي، صفوان الأمين، يوم الثلاثاء، قراءة تحليلية لخلو وثيقة "استراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025" من أي ذكر للعراق، مرجعاً ذلك إلى جملة من الأسباب السياسية والإدارية.

​وقال الأمين، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الغياب يعكس عدة أمور، أولها أن العراق وبشكل واضح ليس مدرجاً على قائمة أولويات الإدارة الأميركية في المنطقة، وحتى الآن، لم يتم تحديد الفرص التي يمكن أن يقدمها العراق للولايات المتحدة بشكل جيد".

ورغم استبعاده من الأولويات، رأى الأمين جانباً إيجابيا في هذا التجاهل النصي، مردفاً: "بشكل أكثر إيجابية، يظهر هذا الخلو أن العراق لم يعد يشكل تهديداً كبيرا للمصالح الأميركية في المنطقة لدرجة تستدعي إضافته إلى وثيقة استراتيجية الأمن القومي".

ويشير هذا التحليل إلى أن واشنطن باتت تنظر للعراق كملف "مستقر" أمنياً مقارنة بالسنوات السابقة، ولم يعد مصدر قلق وجودي يتطلب استراتيجية احتواء خاصة.

​وكشف الباحث في المجلس الأطلسي عن سبب "لوجستي-سياسي" آخر قد يفسر ضبابية الرؤية الأميركية الحالية تجاه بغداد، مشيرا إلى أن "التعيينات الإدارية التي ستكون مسؤولة عن تنسيق وصنع السياسة المتعلقة بالعراق قد تأخرت؛ سواء تعيين مبعوث خاص هو مارك سافايا، أو حتى الفريق المختص في وزارة الخارجية الأميركية، مشيراً إلى أن "الفريق المختص بدأ للتو في التبلور واتخاذ شكله النهائي".

وكشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استراتيجيتها للأمن القومي لعام 2025، والتي تحدد ملامح السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة للسنوات المقبلة.

الوثيقة التي جاءت تحت شعار "أميركا أولاً"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، لم تكتفِ بإعلان نهاية حقبة التدخلات العسكرية وتغيير الأنظمة، بل قدمت هندسة جديدة كلياً للشرق الأوسط، تحوله من "مصدر للكوارث" إلى "شريك استثماري"، مسقطة في طريقها أحد أهم ملفات واشنطن طيلة عقدين: العراق.