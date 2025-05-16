ليس الشرع.. الشيباني في بغداد للمشاركة بالقمة العربية

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، مساء الجمعة، إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في القمة العربية الـ34 التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت.

وحضور الشيباني جاء بالنيابة عن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي تمت دعوته بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحضور القمة العربية، لكن تلك الدعوة قوبلت برفض كبير من قبل جهات سياسية عراقية، وصلت إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشرع من قبل عدد من النواب العراقيين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنطلق يوم غد السبت.

في حين وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء أمس الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنعقد بعد غد السبت.

وأنهت العاصمة العراقية بغداد، جميع الاستعدادات لاستضافة القمة العربية يوم أمس السبت الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.

وتناول اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي عقد بوقت سابق من اليوم، في العاصمة بغداد، مجموعة من الموضوعات التي سيتم طرحها في القمة العربية المقررة السبت المقبل.