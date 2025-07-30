ليست حرب إيران.. العبادي لشفق نيوز: هذه أكبر مخاوفي الأمنية والانتخابية وخلاف كوردستان قد يعود

شفق نيوز- بغداد.

حذّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، يوم الأربعاء، من احتمال حدوث "تلاعب" في نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في وقت لم يستبعد فيه عودة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى الواجهة، حذر من تجدد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، وما قد يترتب عليها من تداعيات إقليمية.

وقال العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات ستُجرى في موعدها ولا تغيير في ذلك، لكن قد يصار إلى التلاعب ببعض إعداداتها"، وذلك في سياق حديثه عن احتمال وجود تدخلات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

التصريح جاء على هامش لقاء بمكتبه في بغداد، جمعه بعدد من المحللين السياسيين والصحفيين، بينهم مراسلة وكالة شفق نيوز.

وبخصوص موقف زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر، أوضح العبادي أن "جميع قوى الإطار التنسيقي ترغب بمشاركته، لكنه مصرّ على المقاطعة"، مشيراً إلى أن التيار استفسر من مفوضية الانتخابات بشأن إمكانية تمديد موعد التسجيل، "لكن الموعد انتهى".

وكان العبادي الذي يترأس ائتلاف النصر، قد قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة، لينضم بذلك إلى الصدر الذي أعلن في وقت سابق مقاطعته للعملية الانتخابية، في خطوة قد تؤثر على نسب المشاركة والشكل السياسي المقبل.

"ملف كوردستان قد يعود للواجهة"

وفي ما يتعلق بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل، أعرب العبادي لوكالة شفق نيوز، عن قلقه من احتمال عودة أزمة الرواتب، قائلاً: "الأزمة ستستمر ما لم يُحل الملف جذريًا".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية قد دفعت بالفعل رواتب شهرين، لكن عدم التزام حكومة الإقليم بإرسال مواردها النفطية وغير النفطية إلى بغداد قد يؤدي إلى عودة أزمة الرواتب في أي لحظة ما لم تُنفذ الاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين".

"لا خطر مائياً.. والأولولية للترشيد"

وفي الشأن الخاص بملف المياه، دعا العبادي إلى تبني سياسة "عادلة ومسؤولة"، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك حالياً مخزونًا مائيًا كافيًا، لكنه يتطلب إدارة رشيدة لضمان استدامته.وقال: "الاعتماد على العدالة في التوزيع واستخدام تقنيات حديثة في الزراعة والري سيجنب البلاد أي أزمة مائية محتملة"، مضيفًا أن "دراسات دولية تفيد بأن 88% من الأراضي التركية قد تتحول إلى صحراء خلال العقدين المقبلين"، في إشارة إلى تأثيرات تغير المناخ وسدود دول الجوار على العراق.

وشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، قائلاً: "نحتاج إلى سياسة مائية تلزم المواطن بالاستخدام الرشيد للمياه".

التصعيد في المنطقة

وعلى الصعيد الإقليمي، قال العبادي إن "الحرب بين إيران وإسرائيل لم تنتهِ، وقد تعود في أي لحظة"، مضيفًا: "لا خوف على العراق إذا ما كانت المواجهة مباشرة بين الجانبين، وليس عبر وكلاء"، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في عدد من دول المنطقة، ومنها العراق ولبنان واليمن.

واعتبر العبادي أن الخطر الأكبر على العراق قد يأتي من الجبهة السورية، قائلاً إن "ما يحدث في سوريا أكثر خطورة على العراق من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، بسبب احتمال عودة الإرهاب".

ولفت إلى التطورات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، قائلاً إن "تحالف بعض قوى الدروز مع إسرائيل ليس بالأمر السهل، ويستدعي اليقظة والحذر"، في إشارة إلى التصعيد الأخير والمواجهات المسلحة في الجنوب السوري.