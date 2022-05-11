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ليث الدليمي يعود مجدداً "نائباً" عن تحالف السيادة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T16:00:09+0000
ليث الدليمي يعود مجدداً "نائباً" عن تحالف السيادة

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الاربعاء، بأن النائب "ليث الدليمي" عاد مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وافق على سحب استقالة ليث الدليمي ليعود نائباً من جديد عن تحالف السيادة".

بدوره اكد الدليمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه عاد لمجلس النواب كنائب في تحالف السيادة وليس كنائب عن حزب "تقدم"، مشيداً في الوقت نفسه، برئيس البرلمان ونائبيه واعضاء البرلمان في "معالجة الالتباس الذي حصل في موضوع الاقالة بعد تدخل اطراف سياسية ووقفة نيابية مشرفة من الاخوات والاخوة النواب".

واضاف الدليمي، أن "الرئيس الحلبوسي سحب كتاب الاستقالة"، مؤكداً أن "انا الان امارس واجبي التشريعي كنائب في مجلس النواب العراقي".

ويوم أمس الثلاثاء، اطلعت وكالة شفق نيوز، على كتاب موجه من النائب  ليث الدليمي إلى رئاسة مجلس النواب، طلب فيه سحب استقالة من عضوية مجلس النواب كان قد قدمها الى رئاسة المجلس في نهاية الدورة البرلمانية السابقة والتي "بقيت نسخة الاستقالة لدى مكتب رئيس البرلمان في حينها وخشية من أن تستخدم في الدورة الحالية لأنها بلا تاريخ ولانتفاء الحاجة لها، اعلن عدولي عنها واطلب الغائها في حال تم تقديمها لأي سبب من الأسباب واني متمسك بمقعدي النيابي الذي فوضني به ابناء شعبنا العراقي لمارس دوري الرقابي والتشريعي في خدمتهم".

يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورشح الدليمي ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزام النائب ليث مصطفى الدليمي بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ولمخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي تقرر فصله من صفوف الحزب "، بحسب وثيقة صادرة عن الحلبوسي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز في حينها.

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