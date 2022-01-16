سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ليتوانيا: العراق أول بلد استجاب لإيقاف تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

Category: سیاسة

Date: 2022-01-16T09:10:01+0000
ليتوانيا: العراق أول بلد استجاب لإيقاف تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

شفق نيوز/ أثنى وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس يوم الأحد على موقف العراق في تعليق تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا بهدف إيقاف تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقال لاندسبيرغيس في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين خلال الزيارة التي يجريها إلى بغداد، "آمل أن يكون هناك تعاون بين ليتوانيا والعراق لإيجاد حل لمأساة الهجرة من خلال تعزيز الثقة بين البلدين والتي تقود إلى تمتين الثقة أيضا بين العراق والاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن العراق أول دولة أوقفت تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا، مردفا بالقول إن العراق "يُعد انموذجاً ممتازا للتعامل وبناء الثقة".

بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال المؤتمر: ماضون في بناء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتطويرها، واشكر وزير الخارجية الليتواني على دوره الكبير في مساعدة العراق بمختلف المجالات.

وأردف بالقول "كان لنا جهد كبير في ازالة اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، مؤكدا أنه "تم حذف اسم العراق من هذه القائمة وهذا كان انتصارا للدبلوماسية العراقية".

وعن برنامج زيارة وزير الخارجية الليتواني قال حسين، إن برنامجه مكثف وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد، وله زيارة إلى أربيل للقاء المسؤولين والقادة في إقليم كوردستان.

related

دولة أوربية تطلب من العراق الحد من الهجرة غير الشرعية إلى ليتوانيا

Date: 2021-08-04 07:38:33
دولة أوربية تطلب من العراق الحد من الهجرة غير الشرعية إلى ليتوانيا

بغداد توجه دعوة لرئيس جمهورية ليتوانيا لزيارة العراق وتبرر: لاجئونا تعرضوا لخداع كبير

Date: 2021-08-14 10:01:53
بغداد توجه دعوة لرئيس جمهورية ليتوانيا لزيارة العراق وتبرر: لاجئونا تعرضوا لخداع كبير

العراق يرفض اتهامات أوروبية بشأن "إطلاق" مسار للهجرة غير الشرعية

Date: 2021-07-30 10:10:56
العراق يرفض اتهامات أوروبية بشأن "إطلاق" مسار للهجرة غير الشرعية

العراق والمانيا يبحثان "حلحلة الازمات" في المنطقة

Date: 2019-06-04 19:12:13
العراق والمانيا يبحثان "حلحلة الازمات" في المنطقة

عبدالمهدي يبدأ مباحثات ثنائية في قطر

Date: 2019-05-29 17:14:46
عبدالمهدي يبدأ مباحثات ثنائية في قطر

محمد بن زايد يشدد على "العمق العربي الإستراتيجي للعراق"

Date: 2021-02-12 05:03:05
محمد بن زايد يشدد على "العمق العربي الإستراتيجي للعراق"

البرلمان العراقي يشرع قانون "التجنيد الالزامي" قريبا وعبد المهدي وافق بشروط

Date: 2019-08-07 07:52:06
البرلمان العراقي يشرع قانون "التجنيد الالزامي" قريبا وعبد المهدي وافق بشروط

الوقف السني يبادر بخطوة رداً على دعوات هدم "أبو حنيفة النعمان"

Date: 2021-06-17 15:40:40
الوقف السني يبادر بخطوة رداً على دعوات هدم "أبو حنيفة النعمان"