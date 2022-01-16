ليتوانيا: العراق أول بلد استجاب لإيقاف تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

شفق نيوز/ أثنى وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس يوم الأحد على موقف العراق في تعليق تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا بهدف إيقاف تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقال لاندسبيرغيس في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين خلال الزيارة التي يجريها إلى بغداد، "آمل أن يكون هناك تعاون بين ليتوانيا والعراق لإيجاد حل لمأساة الهجرة من خلال تعزيز الثقة بين البلدين والتي تقود إلى تمتين الثقة أيضا بين العراق والاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن العراق أول دولة أوقفت تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا، مردفا بالقول إن العراق "يُعد انموذجاً ممتازا للتعامل وبناء الثقة".

بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال المؤتمر: ماضون في بناء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتطويرها، واشكر وزير الخارجية الليتواني على دوره الكبير في مساعدة العراق بمختلف المجالات.

وأردف بالقول "كان لنا جهد كبير في ازالة اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، مؤكدا أنه "تم حذف اسم العراق من هذه القائمة وهذا كان انتصارا للدبلوماسية العراقية".

وعن برنامج زيارة وزير الخارجية الليتواني قال حسين، إن برنامجه مكثف وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد، وله زيارة إلى أربيل للقاء المسؤولين والقادة في إقليم كوردستان.