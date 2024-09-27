لونها أسود وتضم العراق.. نتنياهو يلوّح بـ"خارطة اللعنة" أمام الأمم المتحدة

شفق نيوز/ حمل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، خريطتين اسمهما "خارطة النعمة"، و"خارطة اللعنة"، في منبر الأمم المتحدة، حيث ظهر العراق ضمن خارطة اللعنة، التي ضمت إيران ولبنان وسوريا، وملونة باللون الأسود، معتبراً إيران وحلفائها في العراق الدولتين العربيتين "خارطة لقوس الإرهاب الذي خلقته إيران".

واستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض الدعائم لإثبات وجهة نظره، حيث عرض خريطتين لتوضيح ما يراه كخيارات في التعامل مع إيران.

وطالب العالم أن يختار بين خارطة "النعمة" الإسرائيلية للشرق الأوسط والمحيط الهندي وأوروبا، وبين خارطة "اللعنة" الإيرانية، وسط الحرب المستمرة مع حماس وحزب الله.

وصعد نتنياهو إلى المنصة أمام الجمعية العامة شبه الفارغة، حيث انسحب بعض المندوبين، لكن أولئك الذين تجمعوا لسماعه قدموا تصفيقا صاخبًا قبل خطابه.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بعد نحو عام على الحرب في غزة التي سقط فيها آلاف المدنيين وفق السلطات الصحية لغزة، والغارات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان التي أسفرت عن مقتل المئات وفق الحكومة اللبنانية.

ولم يحضر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الخطاب، حيث كان يستضيف حدثا للأمن الصحي العالمي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، إن بلاده "لها كل الحق" في محاربة حزب الله.

وأوضح أن "خارطة النعمة" الإسرائيلية تقترح ممرًا تجاريًا يربط المحيط الهندي والشرق الأوسط وأوروبا والدول الأخرى، بينما تمتلئ "خارطة اللعنة" ببدايات الإرهاب بما في ذلك إيران وحماس وحزب الله.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الصراعات في الشرق الأوسط هي خيار بين "النعمة أو اللعنة" بينما حذر من وصفهم بـ"طغاة" إيران من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها والانتقام. وأوضح أن إيران هي العدو الإقليمي الرئيسي لإسرائيل.

وقال نتانياهو وهو يشير إلى الخارطة التي حملت اسم "النعمة" إن النعمة "تُظهِر أن إسرائيل وشركائها العرب يشكلون جسرًا بريًا يربط بين آسيا وأوروبا".

وأضاف وهو يتحدث عن خارطة اللعنة "الآن انظروا إلى هذه الخارطة الثانية. إنها خارطة اللعنة. إنها خارطة لقوس الإرهاب الذي خلقته إيران وفرضته من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط".

وتابع: "أي من الخارطتين اللتين أريتكم إياهما ستشكل مستقبلنا؟ هل ستكون نعمة السلام والازدهار لإسرائيل وشركائنا العرب وبقية العالم؟ أم ستكون اللعنة التي تنشر فيها إيران ووكلاؤها الدمار والفوضى في كل مكان؟"

وأكد أنه "لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع الذراع الطويلة لإسرائيل الوصول إليه، وهذا ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله".

وكما كان الحال في السابق عندما يستخدم نتانياهو الخرائط، فإن خريطته لم تحدد الضفة الغربية أو غزة، بل حددت كل تلك الأراضي باعتبارها إسرائيل.