لهذه الأسباب.. المالية النيابية تستبعد إقرار الموازنة السبت المقبل

شفق نيوز/ استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون، وعضو اللجنة المالية النيابية، عبدالهادي السعداوي، يوم الثلاثاء، إقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري السبت المقبل.

وقال السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "المعطيات الحالية والموجودة في الساحة السياسية لا تبشر باقرار الموازنة يوم السبت المقبل".

وأضاف، أن "هناك مشاكل متعددة أبرزها ملف حصة إقليم كوردستان الذي لم تحل حتى الآن، فضلا عن ان هناك مساع لتغيير سعر الصرف".

وتابع السعداوي بالقول، "في حال تم تغيير سعر الصرف، فسيتم تقييم إعادة بناء بنود الموازنة من جديد، حيث سيرتفع العجز، وسيصار إلى تقليل صرفيات بعض الأبواب على حساب الأبواب الأخرى".

وبين، أن" التوقعات تشير إلى إقرار الموازنة نهاية الأسبوع المقبل".