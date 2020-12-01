لن نغادر بغداد.. بريطانيا تكشف عن سعيها لـ"معالجة المليشيات"

شفق نيوز/ كشف وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كلفرلي، يوم الثلاثاء، عن سعي الحكومة البريطانية معالجة "ميليشيات تسبب المشاكل" في العراق، فيما شدد على أن بلاده لن تغادر بغداد.

وقال كلفرلي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "من المهم أن يكون للحكومة البريطانية تواجد في العراق"، كاشفاً أن "موضوع الميليشيات هو احد المواضيع التي نعمل على معالجتها".

وأضاف "اننا في الاوضاع الأكثر تعقيداً بقينا في بغداد"، مشدداً "يجب أن يبقى العلم البريطاني في بغداد ولن نغادرها".

وأكد أنه "يجب معالجة هذه الميليشيات التي تسبب المشاكل"، لافتاً إلى أن "دولاً أخرى شهدت وضعاً امنياً اسوأ من بغداد ولم نتركها، ولهذا قررنا البقاء في بغداد وعدم مغادرتها".

وأكد الوزير البريطاني أيضاً "سوف نستمر في دعم البيشمركة واقليم كوردستان لحين القضاء النهائي على داعش".