لندن متفائلة بـ"انتهاء قريب" للهجمات الصاروخية وتطالب بغداد بحماية أكثر لهذه الفئة

شفق نيوز / أعربت السفارة البريطانية، يوم الأحد، عن تفائلها بانتهاء الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد الجوية العراقية في المستقبل القريب.

وأكد السفير البريطاني ستيفن هيكي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية أن لا تكون تلك الاستهدافات موجودة في المستقبل، خصوصا أنها تضم شركات أجنبية.

ودعا هيكي، وفقا للبيان، الحكومة الاتحادية إلى "تأمين الحماية اللازمة للشركات الأجنبية التي تعمل على تدريب القوات العراقية لاسيما الطيارين وصيانة المقاتلات الـ F.16 العراقية".

وأوضح أن "تلك الشركات وفرت الدعم المهم للقوات الجوية في العراق، فمن المهم أيضا توفير الحماية لها من قبل حكومة بغداد".

وكانت شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، قد اعلنت في (11 آيار 2021) عزمها سحب فرق الصيانة الخاصة بطائرات أف-16 من قاعدة "بلد" الجوية العراقية لأسباب أمنية.

وتستضيف هذه القاعدة الجوية متعاقدين من الشركة يلعبون دورا حاسما في دعم عمليات أف-16 العراقية.

وتزايدت الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات مرتبطة بإيران على القواعد العراقية التي تستضيف عسكريين ومتعاقدين أميركيين، ومن بينها قاعدة "بلد" الجوية.

واشترى العراق طائرات أف-16، في عام 2011، بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية من البلاد، وكان الإعلان عن الصفقة التي قدرت بمليارات الدولارات بمثابة حقبة جديدة من التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق.

وسحبت الشركة عناصرها من القاعدة بشكل مؤقت، العام الماضي، بعد تصاعد التوترات مع إيران في أعقاب الغارة الأميركية التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد.