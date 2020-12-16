لندن تدعو بغداد لإنهاء ثقافة "الإفلات من العقاب"

شفق نيوز/ دان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، يوم الاربعاء، اغتيال الناشط المدني "صلاح العراقي"، مشدداً على ضرورة القبض على القتلة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

وقال هيكي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أدين مقتل الناشط العراقي صلاح العراقي"، مضيفاً أن "هناك حاجة ملحة لتوفير العدالة والمساءلة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب حول قتل النشطاء".

ويوم أمس الثلاثاء، اغتال مسلحون مجهولون الناشط المدني صلاح العراقي، شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشط في التظاهرات صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة، وتم نقله الى مستشفى الشيخ زايد حيث فارق الحياة هناك".

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة والأوضاع المعيشية المتردية.