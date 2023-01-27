"لم يسمها".. شاخه وان عبدالله: جهة سياسية اوعزت لوزيرة المالية بإيقاف مستحقات الإقليم وتُهرب الدولار للخارج

شفق نيوز / اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخه وان عبد الله، اليوم الجمعة، جهة "لم يسمها" لها تمثيل في تحالف إدارة الدولة بالإيعاز لوزيرة المالية بعدم ارسال مستحقات إقليم كوردستان البالغة 400 مليار دينار، وفيما بين انها هي من "أمرت" نائباً بالتوقيع على دعوى ضد الإقليم، أكد أن هذه الجهة هي من تتسبب بارتفاع أسعار الدولار وتهريبه إلى الخارج.

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخه وان عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الجهة التي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كوردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً بتوقيع على دعوى ضد مستحقات أقليم كوردستان وتقديمه بإسمه دون قراءة مضمونه".

وأضاف عبد الله أن الجهة "هي نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الأقليم دون أي وجه حق، وهي نفسها التي تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد".

وتابع نائب رئيس مجلس النواب "للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في أقليم كوردستان، وهي نفسها التي كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها، لذلك تسعى الى زعزعة الإستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب، والغريب من كل هذا أن أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة".

وزاد عبد الله قائلا إن "التاريخ يشهد بأن كل الأنظمة الحاكمة في العراق وعلى مر عقود من الزمن بما فيها محاكم الثورة سقطت نتيجة اعتدائهم وتجاوزهم على حقوق الدستورية والشرعية لشعب كوردستان"، معربا عن "أمله الكبير بالقوى السياسية الوطنية والشركاء في الوطن أن يبينوا موقفهم الواضح لمنع مثل هذا الإنتهاكات ضد شعب كوردستان".

وختم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بيانه بالقول "مهما حاولوا ستبقى جبال كوردستان وقيادتها وشعبها شامخة وصامدة بوجه أي عدوان".

ويعد هذا البيان هو الثاني الذي يصدره شاخه وان عبد الله خلال يومين، إذ ، امس الخميس، الدعوى التي أقيمت في المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف لخلق أزمة جديدة بين بغداد واربيل، مطالباً القوى السياسية باتخاذ موقف "واضح" تجاه قرار المحكمة "المستغرب".

وأبدى مواطنون كورد استيائهم ازاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية الخاص بمنع ارسال مبالغ شهرية لرواتب موظفي إقليم كوردستان عادين اياه "قراراً مجحفاً وغير منصف".

وعدّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أول أمس الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم، بغير العادل، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أول أمس الأربعاء، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وعدت حكومة إقليم كوردستان القرار بأنه "جائر" وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية، فيما دعت الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".