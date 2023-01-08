"لم يحدد موعدها".. زيارة مرتقبة للسوداني لواشنطن وملف الأمن والوساطة مع ايران يتصدر المباحثات

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، يوم الاحد، عن زيارة يجريها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث ملفات عدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، ان "السوداني ينوي زيارة الولايات المتحدة الامريكية خلال المرحلة المقبلة، وهناك تنسيق بهذا الأمر مع السفارة الامريكية في بغداد واجتماعات السوداني مع السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي، ناقشت هذا الأمر عدة مرات، وليس هناك أي اعتراض او تحفظ أمريكي على زيارة السوداني ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن والمسؤولين في البيت الأبيض".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عدم تحديد موعد زيارة السوداني لامريكا سببه الوضع السياسي التي تمر به واشنطن بسبب أجواء الانتخابات هناك، وخلال الأيام المقبلة، سيتم تقديم دعوى رسمية للسوداني لزيارة أمريكا، وبعد توجيه هذه الدعوة سيتم تحديد موعد الزيارة".

وأضاف أن "زيارة السوداني للولايات المتحدة الامريكية بروتوكولية، لكنها لا تخلو من مناقشة الملف الأمني المشترك بين بغداد وواشنطن، خصوصاً مع وجود تصعيد من قبل الفصائل المسلحة ضد الوجود الأمريكي في العراق، فهذا الملف سوف يتصدر مباحثات السوداني في البيت الأبيض، إضافة للملف السياسي في العراق والمنطقة بصورة عامة".

ولفت المصدر إلى ان "السوداني ينوي خلال زيارته طرح مبادرة عراقية جديدة لتقريب وجهات النظر ما بين طهران وواشنطن، خصوصاً وأن هناك دعم لهكذا خطوة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".