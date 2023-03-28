"لم تصدر الأوامر بعد".. تعليق من التيار الصدري بشأن إقرار "سانت ليغو"

شفق نيوز/ علق قيادي بارز في التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، على تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد وفق نظام "سانت ليغو".

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، ان "التيار الصدري لا يتأثر بأي نظام انتخابي سواء كانت دوائر متعددة أو دائرة واحدة لكل محافظة"، فهو خلال الانتخابات كان الأول على جميع القوائم، من حيث أعداد المقاعد"، مبينا أن "قاعدته الشعبية ثابتة ومطيعة والماكنة الانتخابية للتيار تعرف جيداً كيف تقسم أصوات الصدريين حسب كل قانون".

وأضاف، القيادي الصدري الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "الأمر المهم ان التيار الصدري حتى الآن لم يقرر المشاركة في الانتخابات سواء كانت المحلية او البرلمانية، وحتى اللحظة زعيم التيار مقتدى الصدر لم يعطي أي أوامر للاستعداد للانتخابات على كافة الأصعدة، وعدم المشاركة امر وارد جداً، ويبقى القرار بيد الصدر".

وأتم مجلس النواب، فجر الاثنين (27 آذار الجاري)، التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، في جلسة شهدت فوضى عارمة ببداية انعقادها.