لميناء الفاو.. الكعبي يوصي بإدراج 600 مليار دينار ضمن تمويل العجز المالي

شفق نيوز/ طالب حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بضرورة تضمين قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، بندا لتمويل ميناء الفاو الكبير.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكعبي خلال ترؤسه اجتماعــا موسعا للجنة المالية النيابية بحضور رئيس واعضاء اللجنة المالية، أوصى بـ"تضمين قانون تمويل العجز المالي بنداً بتخصيص مبلغ وقدره (600 مليار دينار عراقي)".

واشار الكعبي إلى أن هذا "هو المبلغ الذي طلبته وزارة النقل لتمويل مشروع ميناء الفاو الكبير، والمساهمة بإنجاز هذا الصرح الاقتصادي الاستثماري الكبير الذي نعده من أولويات عمل الدولة العراقية".

وبين أن "الغاية من إقرار هذا القانون هو لتمويل النفقات الحاكمة وبخاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين , لكن من المهم أيضا المساهمة في تمويل مشاريع استراتيجية ستشكل دعامة اساسية في الدخل القومي للعراق خلال السنوات المقبلة وضمانة حقيقية لمستقبل اجيالنا القادمة".

واوضح الكعبي؛ ان "اللجنة المالية بذلت جهودا مضاعفة لدراسة هذا القانون المهم، تمهيدا لرفعه للإقرار خلال اليومين المقبلين، مع وجود اهتمام اكبر بالجانب الاستثماري الذي سيعود بالفائدة على البلد، وتحقيق العدالة في شمول جميع المحافظات بالتخصيصات الاستثمارية لغرض انعاش الاقتصاد المحلي الذي تعرض لانتكاسة كبيرة خلال هذا العام بسبب الظروف غير الطبيعية التي مرت بنا".

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة جميع بنود القانون اعلاه وبحث بعض الجزئيات المهمة قبل رفعه للإقرار".