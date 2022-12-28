لمنع انهيار الدينار.. نائب رئيس البرلمان يدعو لـ"عدم تمكين" المضاربين بالأسواق السوداء

شفق نيوز/ دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخه وان عبد الله، اليوم الأربعاء، إلى "عدم تمكين" المتحكمين بـ"الأسواق السوداء" للاستفادة من اضطرابات سعر الصرف، وتعزيز الطلب على العملة العراقية عبر انفاق الدولة على مشاريع البنى التحتية لمواجهة ارتفاع الدولار مقابل الدينار.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخه وان عبدالله أحمد دعا مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في السياسة المالية واتخاذ الإجراءات والقرارات السليمة والزيادة في فتح منافذ بيع العملة الأجنبية في المصارف وبالسعر الحكومي، من أجل منع إرتفاع سعر الصرف للدولار الأمريكي"،

وأضاف عبد الله أن هذا الارتفاع "أثر سلباً في الآونة الأخيرة على الأسواق والسلع الغذائية الأساسية مما أثقل كاهل المواطن".

وأشار نائب رئيس البرلمان إلى "ضرورة تنفيذ سياسات مالية احترازية للمحافظة على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وتعزيز الطلب على العملة الوطنية من خلال استمرار إنفاق الدولة على مشاريع البنى التحتية والتسارع لمعدلات النمو الاقتصادي والزيادة في الطلب الداخلي"

وتابع عبد الله "يجب عدم تمكين الذين يتحكمون في الأسواق السوداء للاستفادة من اضطرابات سعر الصرف، وتطويق الممارسات النقدية الخاطئة التي تضر بالاقتصاد والحركة التجارية في عموم البلاد".

وكان المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح اكد، اليوم الأربعاء، أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في طريقه للاستقرار بوضعه الطبيعي.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجّه، أمس الثلاثاء، البنك المركزي العراقي على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية على السكان بهدف كبح جماح ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل العملة المحلية في الأسواق.

وأدى ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية العراقية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.