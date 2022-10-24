لمناقشة أوضاع ديالى.. قادة أمنيون في البرلمان لتوضيح "التحديات" وخطط تأمين المحافظة

شفق نيوز / دعا نائب رئيس مجلس النواب شاخە وان عبدالله، اليوم الاثنين، إلى ضرورة استمرار جهود حفظ الأمن والحد من ظاهرة التهريب في ديالى، فيما شرح قادة أمنيون أداء القوات الماسكة للأرض و"التحديات" وخطط تأمين الاستقرار في المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الثاني لرئيس البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخە وان عبدالله ترأس إجتماعاً موسعاً، في القاعة الدستورية، بهدف الوقوف على المستجدات والأوضاع العامة وحجم التحديات الأمنية التي تواجه أبناء محافظة ديالى، إستكمالاً لأعمال اللجنة النيابية الخاصة بتقييم الأوضاع وتحديد المشاكل الأمنية والمعوقات وبحسب الأمر النيابي المرقم (51) الصادر من رئاسة المجلس".

وأضاف البيان أن الاجتماع تم "بحضور رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية مع إستضافة قائد عمليات ديالى ومدراء الإستخبارات وأفواج الطوارئ والقيادات الأمنية، وجرى خلال الإجتماع مناقشة مستفيضة للملف الأمني على مستوى المناطق في المحافظة والإجراءات الكفيلة لمعالجة المشاكل والخروقات والقضاء على الإرهاب بشتى أشكاله".

وأكد نائب رئيس البرلمان على "ضرورة استمرار الجهود والتقييم الميداني للقطعات العسكرية، وإيجاد معالجات واقعية للمشاكل الأمنية من أجل حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين والحد من ظاهرة التهريب وتداعياته الخطيرة"، فيما أستمع عبد الله من قائد عمليات ديالى والقيادات الأمنية الى "شرح مفصل لأداء القوات الماسكة للأرض وحجم التحديات والخطط الكفيلة لتأمين الاستقرار في عموم المحافظة".