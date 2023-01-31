"لمكافحة الفساد".. محقق قضائي في كل قناة عراقية

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، عن وضع "محققين قضائيين" في القنوات الفضائية ضمن إجراءات مكافحة الفساد التي أعلنها ضمن برنامجه الحكومي.

وقال السوداني في لقاء متلفز، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هيئة النزاهة، وهيئة الاعلام والاتصالات، وضعتا محققاً قضائيا في كل قناة فضائية".

وبين السوداني، أن "مهمة هذا المحقق هي "أخذ المعلومات من الضيوف الذين يعطون معلومات عن الفساد".

ومنتصف تشرين الثاني 2022، وجه السوداني، بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، طبقا للمنهاج الوزاري، بعنوان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، بغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها".